ضبط عجلة "همر" في بغداد مطلوبة للانتربول الدولي

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة، من ضبط عجلة نوع همر بيضاء اللون موديل 2007 مطلوبة للشرطة العربية والدولية "الإنتربول" لوجود اشارة سرقة ضمن قاعدة البيانات"، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق حائزها واحالتها الى جهة الطلب اصوليا".وأوضحت ان "ذلك جاء خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز ودوريات قسم مكافحة سرقة السيارات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم ضبط عجلات واشخاص مطلوبين، اضافة الى ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق حائزيها وتقديمهم إلى القضاء وفق القانون".وبينما تظهر صورة الضبط وجود لوحات مرورية أصولية على العجلة، تطرح تساؤلات مصير الشخص الحائز وما اذا كان قد اشتراها او استوردها بشكل اصولي دون ان يعلم كونها مسروقة في خارج البلاد.