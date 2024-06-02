عمليات البصرة تنوه لتفجير "قنابل عنقودية" في الرميلة الجنوبية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات البصرة ومن خلال أمرية معالجة القنابل غير المنفلقة ستقوم بتفجير بعض المخلفات العنقودية المسيطر عليها في منطقة الرميلة الجنوبية اليوم الأحد الموافق ٢ حزيران ٢٠٢٤".وأضافت القيادة أن "وقت التفجير سيمتد من الساعة 9،30 صباحاً لغاية الساعة ال 12 ظهراً لذا نسترعي انتباه مواطنينا الكرام".