مقتل شاب واصابة قريبه في منطقة عكركوف

اصيب شابٌ بطلق ناري وقتل آخر في منطقة عكركوف قرب مشروع للبناء بعدما أطلق احد أفراد الشركة الامنية المكلفة بحماية المشروع النار عليهم

ماذا ناشد أهالي الضحايا عبر عدسة السومرية؟