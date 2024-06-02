اعتقال 17 متهما ومطلوبا للقضاء في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة القت القبض على (١٧) متهماً ومطلوباً للقضاء بالجرائم (الجنائية ، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) وتضبط (٩) مسدسات و (٥) بنادق وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".

الى ذلك، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اعتقال مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني متهم اقدم على طعن مواطن بآلة جارحة (سكين) اثر نشوب مشاجرة ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد ليتم تسليمه إلى مركز الشرطة أصوليا.