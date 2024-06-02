توتر أمام نفط ذي قار.. دخان واشتباك بالعصي والحجارة ومتظاهرون يغلقون الشركة (فيديو)

السومرية نيوز - محليات



أقدم متظاهرون من أصحاب العقود على التكدس امام شركة نفط ذي قار واغلاقها، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، وذلك في سياق تظاهرات مستمرة يقودها عقود وزارة النفط منذ أيام في عدة محافظات ولاسيما البصرة وذي قار.

واظهرت مشاهد مصورة، تصادمات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين من أصحاب عقود 315 امام مقر شركة نفط ذي قار.



وحمل المتظاهرون لافتات طبعت عليها عبارات "شركة نفط ذي قار مغلقة بأمر العقود"، وذلك ضمن سلسلة تظاهرات يقودها عقود النفط منذ أيام، من بينها ماجرى امام مصفى الشعيبة منذ أيام في البصرة.

