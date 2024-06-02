بتهمة المحتوى الهابط.. القبض على المطربة السورية "انجي فرح" في بغداد

السومرية نيوز – أمن



القت قوة امنية، اليوم الاحد 2 حزيران 2024، القبض على المطربة السورية انجي فرح بتهمة المحتوى الهابط في العاصمة بغداد.



وقال مصدر من وزارة الداخلية للسومرية نيوز انه تم القاء القبض على المطربة السورية "انجي فرح" بتهمة المحتوى الهابط وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، في العاصمة بغداد.

وتواصل السلطات الأمنية، حملة محاسبة من تصفهم بـ"صُنّاع المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مع توالي إصدار أوامر القبض والأحكام القضائية التي تصدر بحقهم.