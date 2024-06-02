ضبط متهمين اثنين حاولا تهريب كمية من المنشطات الرياضية في البصرة

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة كمرك سفوان التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة اثناء القيام بواجباتها، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية من المنشطات الرياضية كانا يرومان تهريبها الى خارج البلاد".وأضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بحقهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما والمضبوطات الى القضاء المختص".