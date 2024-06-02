أكثر من 20 ألف حاج.. المشتركة تعلن انتهاء عملية التفويج البري للحجاج

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة ميدانية مستمرة من قبل اللجنة العليا وقيادة العمليات المشتركة، كان لقطعاتنا الأمنية جهود كبيرة خلال تطبيق الخطة الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة، إذ انتشرت هذه القطعات على طول الطرق والمناطق الصحراوية لمئات الكيلومترات منذ بدأت عملية التفويج البري في 18 أيار 2024، حيث تم تأمين تفويج (20855) حاجاً عبر البر وبفضل الله وعنايته انتهت عملية التفويج البري، اليوم الأحد.وأضافت ان عملية التفويج الجوي تستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل من خلال التنسيق المستمر مع إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني، إذ بلغ عدد الحجاج المفوجين من خلال المطارات (16419) حاجاً ليبلغ عدد الحجاج جواً وبراً لغاية إعداد هذا البيان (37274)".وتابعت ان قواتنا الأمنية بذلت جهود مضاعفة لتقديم التسهيلات والخدمات وتوفيرها بشكل غير مسبوق بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة، كما ان قطعاتنا الأمنية المكلفة بهذا الواجب جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج.