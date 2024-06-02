السومرية نيوز – أمن



دمر طيران الجيش العراقي، اليوم الاحد 2 حزيران/يونيو 2024، زورقاً ودراجة نارية ومولدة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.



وزارة الدفاع ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طيران الجيش تمكن من تدمير دراجة نارية وزورق ومولدة لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى".







وتشن الأجهزة الامنية عمليات مستمرة ضمن قواطع عدة من اجل ادامة زخم جهود مكافحة الإرهاب في مناطق محافظة ديالى.