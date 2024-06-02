أحداث ذي قار.. الداخلية تصدر توجيهاً ونقابة الصحفيين على الخط

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط المحافظة".من جهتها، قالت نقابة الصحفيين العراقيين/ فرع ذي قار، في بيان، انها "تدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين اليوم الاحد من قبل حماية شركة التوزيع وقوات الشغب المتواجدة قرب شركة التوزيع بهذه الطريقة البشعة وكان الأجدر لقواتنا الامنية استخدام الطرق السلمية لمعالجة هكذا حالات وعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. وكذلك تم قمع ومنع قنواتنا الفضائية من التصوير ونقل الأحداث وهذا مخالف لقوانين حرية الصحافة والحصول على المعلومة".وطالبت النقابة، "بإجراء تحقيق عاجل".وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر العشرات من المواطنين المطالبين بالتعيين والعقود المطالبين بالتثبيت أمام شركة نفط ذي قار، ليقابلهم الأمن بالاعتداء بالضرب.