في البصرة.. العثور على أشلاء شابين مرمية قرب طمر صحي

أفاد مصدر محلي، الأحد، بالعثور على أشلاء شابين مرمية قرب طمر صحي في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على أشلاء تعود الى شابين مرمية قرب موقع طمر صحي وسط البصرة".