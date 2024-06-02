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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-490155-638529464116755786.jpg
قوة أمنية تعتقل شخصاً أقدم على قتل ابنته شرقي بغداد
أمن
2024-06-02 | 13:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
1,818 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن قوة أمنية القت القبض على شخص أقدم على قتل ابنته شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رجلا أقدم على قتل ابنته تولد 2006، بسلاح نوع مسدس ضمن احد قطاعات مدينة الصدر".
واضاف المصدر ان "القوات الامنية نفذت عملية بحث على الاب وتمكنت من القاء القبض عليه مع شخص اخر اشترك بالجريمة وهو أحد أقرباء المجني عليها"، لافتا الى ان "الاب يعمل حارس مدرسة".
المحرر:
سعد أحمد
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