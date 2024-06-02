اعتقال شخصين كتبا "مطلوب عشائرياً" على جدار محل في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "لتعزيز الامن والاستقرار وفرض القانون في جميع مناطق العاصمة بغداد، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من اللواء (١٩) الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/٢ ارهاب اقدما على كتابة عبارة "مطلوب عشائرياً" بجدار احد المحال التجارية شرقي بغداد".

وأضاف البيان أن الاعتقال "تم بعد ان وردت معلومات استخبارية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى المكان المقصود والتحقق من الموضوع ومتابعة كاميرات المراقبة تم الكشف عن هوية المتهمين اللذين قاما بكتابة عبارة التهديد آنفاً ومن ثم اعتقالهما"، مشيراً الى "ضبط (عجلة وتكتك) بحوزتهما في منطقة الشعب بجانب الرصافة".