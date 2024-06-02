في بغداد وسامراء.. اعتقال 28 متهماً بينهم مخالفون للإقامة

أعلنت الشرطة الاتحادية، الأحد، عن اعتقال 28 متهماً بقضايا قانونية عدة بينهم مخالفون لشروط الإقامة في بغداد وسامراء.

وقالت الشرطة في بيان، " أسفر الجهد الأمني لقطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري عن إلقاء القبض على (20) متهماً بمواد قانونية تضمنت (اغتصاب، اعتداء عمد، مخالفين لشروط الاقامة، عدم حمل مستمسكات ثبوتية، مشاجرة ، تهديد) في مناطق (الحسينية، الشعب، بوب الشام، حي النصر، الرشاد) في بغداد".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط (بندقية كلاشنكوف، مسدس، 2 مخزن عتاد، 4 دراجات نارية مخالفة)".

ولفت البيان الى أن "قطعات اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية تمكنت مع مفرزة من استخبارات اللواء من إلقاء القبض على (8) متهمين مخالفين لشروط الاقامة في منطقة (مكيشيفة) بسامراء"، مشيرة الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".