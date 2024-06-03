منع "كارثة وشيكة" في محطة وقود البتاوين فجر اليوم (فيديو)

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشرطة الاتحادية ساندت الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة على كارثة كادت ان تحصل داخل محطة وقود البتاوين ، بعد اندلاع حريق بعدد من الكرفانات داخل المحطة فجر اليوم".واظهر مقطع فيديو وثق الحادثة، تصاعد أعمدة النيران داخل المحطة بعد احتراق كرفانات، قبل أن تسيطر فرق الدفاع المدني على توسع النيران.