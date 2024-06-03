بعدة محافظات.. الإطاحة بـ 3 تجار مخدرات وارهابي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في بغداد تمكنت عبر معلومات استخبارية الإطاحة بعنصر إرهابي في قضاء أبو غريب"، مبينة ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب، وتم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".وفي سياق منفصل، تمكنت "مفارزها في الديوانية وبعد تلقيها معلومات دقيقة تفيد بقيام اثنين من أصحاب الصيدليات بالمتاجرة وبيع الأقراص المخدرة وبكميات كبيرة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم التوجه إلى مكان الصيدليتين وإلقاء القبض على أصحابها وفق أحكام المادة (28) مخدرات وأحالتهما إلى القضاء".من جانبها، تمكنت "مفارزها في ذي قار ألقت القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء سوق الشيوخ"، مؤكدة ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، وقد جرى تسليمه إلى الجهات المعنية".