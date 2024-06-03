وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شباب محتجين اغلقوا مطعمين لـ kfc في منطقة شارع فلسطين ببغداد".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تشدد من اجراءاتها الامنية ضمن جانب الرصافة تحسبا من وقوع اي طارئ".