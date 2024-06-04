الأعرجي يصل أربيل للاجتماع والتعاون والتنسيق مع مجلس أمن كردستان

وقال مصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأعرجي ترأس وفدا من مجلس الاستخبارات الوطني للاجتماع مع مجلس امن إقليم كردستان".وأضاف المصدر، أن "الاجتماع يهدف الى التعاون والتنسيق بين المركز والاقليم فيما يخص التعاون الأمني والاستخباراتي"، لافتا الى ان "وفد الأعرجي يضم قيادات الاستخبارات بكافة الأجهزة الأمنية".