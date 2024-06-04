قوة أمنية تنقذ مواطن من القتل في بغداد دون أن يعلم.. كيف؟

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بمركز شرطة النهروان ودوريات نجدة النهروان، القت القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية نوع (تك تك) وضبطت بحوزتهما سلاحا نوع بندقية كلاشينكوف ومسدس".وأضافت انه "لدى التحقيق معهما اعترفا بأنهما كانا يرومان قتل أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما، ليتم ايداعهما في التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".