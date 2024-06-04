الاطاحة بـ6 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الفوج الرابع اللواء الرابع التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية القى القبض على 6 مطلوبين وفق احكام المادتين ( ٢٨ - ٣٢ ) من قانون العقوبات العراقي وبحوزتهم (٣٠٥) غم من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان".وأشارت الى ان "العملية جاءت بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان ، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوبين والمضبوطات الى جهة الطلب اصوليا".