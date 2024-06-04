"خلاف على خطوبة" يدفع 8 أخوة لقتل مدني شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المعلومات الأولية تشير الى ان 8 اشقاء تشاجروا مع شخص بسبب خلاف عائلي (خطوبة) ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "الشجار تطور الى استخدام السلاح الخفيف نوع مسدس، ما اسفر عن مقتل الشخص ولاذ الاخوة بالفرار"، مشيرا الى ان "قوة أمنية تتابع تحركات المهاجمين لغرض القبض عليهم".