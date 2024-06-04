العراق ينهي شهر آيار بارتفاع الجرائم 21%.. ولكن: لايزال الأدنى منذ 2003

وبحسب بيانات إحصائية لتتبع الجرائم في العراق، والذي تابعته السومرية نيوز، فأن العراق سجل مقتل 28 ضحية في مختلف محافظات العراق في شهر أيار الماضي، لكنها جاءت مرتفعة بنسبة 21% عن عدد جرائم شهر نيسان الذي سبقه والذي سجل 23 ضحية.وسجل العراق في اذار 29 ضحية، وفي شباط 44 ضحية، وفي كانون الثاني 46 ضحية.وعمومًا تعد إحصائية شهر أيار ونيسان الماضيين، جنبًا الى جنب مع شهر كانون الأول 2023 وشهر تشرين الثاني 2021 هي الأشهر الأدنى بعدد الجرائم على الاطلاق منذ عام 2003.