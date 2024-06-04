نتائج اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني وأمن الإقليم في أربيل

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز ان الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بضمنها التحديات للعديد من الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتلك التحديات.وبحث المجتمعون استمرار التنسيق المشترك وتبادل المعلومات وأهمية توحيد ساحات العمل الاستخباري وصولا للتكامل في أداء المهام الأمنية والاستخبارية، كما جرى الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات واللقاءات من أجل عراق موحد وأمن مستدام ينعم جميع أبنائه بالكرامة، بحسب البيان.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الاستخبارات الوطني قاسم الأعرجي، الى أربيل للاجتماع مع مجلس أمن إقليم كردستان.