بغداد.. اعتقال متهمين بالاعتداء على معمل بزعم دعم الكيان الصهيوني

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "القطعات الأمنية في بغداد القت القبض على 7 من المخربين وضبطت عجلاتهم خلال محاولتهم الاعتداء والتخريب لأحد معامل الألبان جنوب العاصمة بحجج واهية حول دعم المعمل للكيان الصهيوني ضد أبطال غزة".وأضاف، انه "تم ‏اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وتتابع القطعات في الأجهزة الأمنية المختلفة تفاصيل حيثيات هذا الحادث".