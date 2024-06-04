تأكيداً لـ السومرية.. بيان رسمي بشأن اعتقال "مخربين" وضبط عجلة حكومية في بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد تجمع عدد من الخارجين عن القانون ومحاولة الاعتداء على شركة البان العائدة الى القطاع الخاص وتخريب محتوياتها في منطقة عويريج جنوب بغداد، وعلى الفور تم توجيه قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السابعة عشر لمكان الحادث وبعد تطويق المكان تم القاء القبض على عدد منهم وضبط عجلة حكومية نوع نيسان بترول".وأشارت إلى أنه "بحوزتهم وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".وكان قد افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال 7 متهمين بالاعتداء على معمل بزعم دعم الكيان الصهيوني.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "القطعات الأمنية في بغداد القت القبض على 7 من المخربين وضبطت عجلاتهم خلال محاولتهم الاعتداء والتخريب لأحد معامل الألبان جنوب العاصمة بحجج واهية حول دعم المعمل للكيان الصهيوني ضد أبطال غزة".وأضاف، انه "تم ‏اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وتتابع القطعات في الأجهزة الأمنية المختلفة تفاصيل حيثيات هذا الحادث".