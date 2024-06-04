مكافحة الإرهاب ينتشر في قلب بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "جهاز مكافحة الارهاب انتشر في تقاطع جامعة بغداد بمنطقة الجادرية".وأضاف ان "الانتشار شمل تقاطع ساحة الحرية الى نزلة جسر الطابقين وصولاى الى ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة".وتعرضت في وقت سابق، 3 مطاعم أمريكية في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد لهجمات بقنابل وعبوات من قبل ملثمين، وأخرى لحملات تخريب دون الكشف عن الدوافع،ومن غير المعروف اهداف وسبب هذه الهجمات المنتظمة على سلسلة المطاعم الامريكية في بغداد، وسط ترجيحات على ان الهجمات هذه قد تكون مرتبطة بالحرب على غزة، حيث سبق ان تمت مقاطعة هذه المطاعم والماركات في جميع انحاء العالم ومنها العراق بسبب دعم فروعها الرئيسية لإسرائيل.