النجف.. حفار قبور يلقي مصرعه بانفجار صاعق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " شاباً في العشرينيات من العمر يعمل حفارا في مقبرة وادي السلام في النجف لقي مصرعه جراء انفجار صاعق عنقودي قديم".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت جثة الشخص الى الطب العدلي".