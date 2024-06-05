حمّى مهاجمة "المؤسسات الأجنبية" تنتقل للديوانية.. إصابة شخص بهجوم على "كامبرج"

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "معهد كامبرج لتعلم اللغات في منطقة العروبة في محافظة الديوانية تعرض لهجوم".وأوضح ان "الهجوم تم عبر رمانة يدوية ألقاها مجهول يستقل دراجة نارية في ساعات الصباح الأولى"، مبينا ان "الهجوم أسفر عن اصابة أحد حراس المعهد بجروح فيما لاذ المسلح بالفرار".واكد "اتخاذ القوات الامنية اجراءاتها لمتابعة الحادث ومعرفة التفاصيل وتتبع الكاميرات".وتشهد العاصمة بغداد منذ أيام توترا امنيا على خلفية قيام مجهولين بمهاجمة وتهديد مؤسسات ومشاريع ومطاعم لوكالات اجنبية او تحمل أسماء وكالات أمريكية حتى وان كانوا مالكوها عراقيين، فيما اعتقلت القوات الأمنية عددا منهم، وتبين ان بعضهم ينتمون لاحد الأجهزة الأمنية كما كشفت وزارة الداخلية في بيان يوم امس.