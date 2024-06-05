وفاة منتسب بالقوات الخاصة خلال مهمة تدريبية ببغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان منتسبا في وزارة الدفاع منسوب الى فرقة القوات الخاصة، توفي خلال ممارسة تدريبية في بغداد".وأضاف المصدر أن "الضحية تعرض لوعكة صحية اثناء ممارسة تدريبية داخل المسبح ضمن ملعب الشعب الدولي في منطقة زيونة"، مشيرا الى انه "فارق الحياة في الطريق خلال نقله الى مستشفى الشيخ زايد".