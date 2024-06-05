نشر عناصر "بزي مدني".. 4 محاور لخطة عيد الأضحى

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في حديث لـ"السومرية نيوز، إنه "اعددنا الخطة الخاصة بعيد الأضحى المبارك بالتعاون مع جميع المفاصل"، مشيرًا إلى وجود "عمل دؤوب لإنجاح الخطة في بغداد وجميع المحافظات".وبين أن "الخطة تشمل حماية المساجد والحسينيات والمقابر والمتنزهات والاماكن العامة والمطاعم".وبخصوص القطوعات، وأوضح ميري انه "لاتوجد أية عرقلة أو قطوعات في الشوارع ولا تقييد لحركات النقل ما بين المحافظات ".اما المحور الثالث والرابع، فبحسب ميري يتمثل بـ"تكثيف الجهد الاستخباري والامني مع نشر للقوات الامنية بالزي المدني، فضلا عن وضع نقاط مرابطة للسيطرات وجهد استخباري مميز".