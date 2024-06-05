الداخلية تصدر توجيهات بشأن الإشارات الذكية واللوحات المرورية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشمري ترأس اجتماعاً في مديرية المرور العامة بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير المرور العام، ضم مديري مديريات المرور".وشدد الوزير، بحسب البيان، على "متابعة عمل الإشارات الذكية والرادارات ونصبها في الطرق السريعة وتأثيث الشوارع والاستمرار في وضع القطع التعريفية، مبيناً أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة الى مواكبة التطور التكنولوجي".وأشاد الشمري، "بالعمل في معمل اللوحات المرورية، مؤكداً على تكثيف الجهد في عملية استبدال اللوحات للمركبات وفق ما هو مخطط له وإيجاد السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات في جميع مواقع المرور وكذلك الشوارع وخلق انسيابية عالية والحد من الزخم المروري".ووجه وزير الداخلية، وفق البيان، "بمتابعة المخالفين ومحاسبتهم وفق القوانين والضوابط المعمول بها في بغداد والمحافظات".