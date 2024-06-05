برلماني ينتقد نشر "قوات مدججة بالسلاح" ببغداد: لم نشهدها في داعش

وقال مؤنس في تغريدة، على اكس تابعتها السومرية نيوز، انه "نشهد هذه الأيام إجراءات حكومية مخالفة لموقف الدولة، المناهض أصلا للكيان الصهيوني والاستهتار الأمريكي، ويتمثل ذلك بأنزال قوات قوة مدججة بالسلاح لم نشهد لها مثيلا في حرب داعش، لغرض خنق الحريات وتضييق مساحات الديمقراطية التي تكفل التعبير عن الرأي، وهو ما حصل حين تمت ملاحقة شباب محتجين ومتعاطفين مع قضايا الامة، ومتفاعلين مع احتجاجات عالمية بهذا الشأن".وأضاف، انه "فيما لم يرتكبوا جرماً اعلى من (تكسير واجهات محلات)، وفوق ذلك تمت ملاحقتهم وفق احكام المادة 4 إرهاب وهو ما يجعلنا نطالب الحكومة بان تثبت مصداقيتها حين تصدت لنصرة القضية الفلسطينية، من خلال إيقاف الشركات الكبرى، التي تغلغلت في البلاد واحتكرت عقوداً ضخمة يذهب ربحها للكيان الاجرامي".