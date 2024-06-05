بظروف غامضة.. العثور على جثة شاب بعد اختفائه لثلاثة أيام بصلاح الدين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من أهالي ناحية يثرب جنوب صلاح الدين، فقد منذ ثلاثة أيام بظروف غامضة".وأضاف، ان "الجهات الامنية تحقق بمقتله وبانتظار تقرير الطب العدلي".