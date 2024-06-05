اعتقال امرأة متهمة بقتل رجل شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال امرأة متهمة بقتل رجل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القاء القبض على متهمة هاربة مطلوبة الى مركز شرطة صليخ وفق المادة 406 قتل عن حادث قتل رجل في منطقة حي تونس".

وأضاف المصدر أنه "تم تشكيل فريق عمل من قبل مدير قسم الاعظمية وضابط مركز شرطة الصليخ وثلة من المنتسبين وبعد البحث وجمع المعلومات عن المتهمة الهاربة تبين انها تسكن منطقة العطيفية وتتردد على احد الدور في منطقة الصليخ حيث تم نصب كمين لها من قبل ضابط المركز ومفارز بالزي المدني وتم القبض عليها".