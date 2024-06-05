بالصور من بغداد.. انتشار أمني في مناطق عدة

تنشر السومرية نيوز، صوراً لانتشار أمني في مناطق عدة من العاصمة بغداد.

ونشرت قيادة عمليات بغداد صور الانتشار الأمني في العاصمة وتحديداً في شارع فلسطين وحي الجامعة، من دون معرفة أسبابه. وأدناه صور الانتشار..