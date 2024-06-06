العمليات المشتركة تعلن انتهاء عملية التفويج الجوي للحجاج

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة ميدانية مستمرة من قبل اللجنة العليا وقيادة العمليات المشتركة، أكملت قطعاتنا الأمنية تطبيق الخطة الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة، إذ انتشرت هذه القطعات على طول الطرق والمناطق الصحراوية لمئات الكيلومترات منذ بدأت عملية التفويج البري في 18 أيار 2024، إذ تم تأمين تفويج (20855) حاجاً عبر البر وانتهت عملية التفويج البري، يوم 2 حزيران الجاري، فيما انتهت عملية التفويج الجوي امس الأربعاء 5 حزيران من خلال التنسيق المستمر مع إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني، إذ بلغ عدد الحجاج المفوجين من خلال المطارات (18736) حاجاً ليبلغ عدد الحجاج جواً وبراً (39591).وأضافت، بذلت قواتنا الأمنية جهود مضاعفة لتقديم التسهيلات والخدمات وتوفيرها بشكل غير مسبوق بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة، فيما اعدت خطة متكاملة لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج.