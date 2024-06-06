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الأمن الوطني يحبط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية

أمن

2024-06-06 | 03:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأمن الوطني يحبط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية
2,425 مشاهدة

السومرية نيوز – امن

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، احباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية في عدة محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حفاظاً على الرصانة العلمية في البلاد وبعد اجراء المسح الميداني للمراكز الامتحانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي بغداد وبابل وديالى من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وسماعات صغيرة تستخدم في التواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الإمتحانات الوزارية، مشيرا الى انه "تم رصد (5) حالات عبر استخدام تلك الأجهزة وبطرق مختلفة".

وأضاف ان "مفارزنا وبعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية استطاعت من إلقاء القبض على مدرس في محافظة الأنبار كان يروم تسريب الأسئلة الوزارية قبل توزيعها على الطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تمكنت أيضاً من ضبط متهم يقوم ببيع أدوات الغش الإمتحاني على الطلبة".

وأشار الى انه "جرى إحالة المخالفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".
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