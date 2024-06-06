مجهولون يغتالون منتسباً امنياً شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يستقلون عجلة نوع "جارجر" قاموا بإطلاق النار، على منتسب في وزارة الداخلية وذلك بعد خروجه من إحدى مستشفيات مدينة الصدر شرقي العاصمة برفقة امرأة".وأوضح، أن "الضحية وبعد خروجه من المستشفى قام باستئجار عجلة اجرة، وبصحبته امرأة، مشيراً إلى أنه بعد ركوبهما العجلة هاجمهما مجهولين ما أسفر عن مقتل المنتسب وفرار المرأة التي كانت برفقته".وأكد المصدر، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".