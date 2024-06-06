الأول بالخطأ والثاني رمى نفسه بشط العرب.. شابان ينهيان حياتهما في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شابين أقدما على قتل نفسهما الأول عن طريق الخطأ اثناء اللعب بالسلاح مع اقاربه وسط البصرة".وأضاف، ان "الثاني أقدم على الانتحار ورمى نفسه من على دراجته في شط العرب، وبعدها أعاد الكرة من خلال شنق نفسه".وأشار الى، انه "تم نقل الجثث الى الطب العدلي".