ذي قار.. مقتل منتسب بالشرطة في منزله بنيران مجهولة

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل مفوض بالشرطة بإطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، السومرية نيوز، ان "مفوض بالشرطة قتل بإطلاق نار من قبل مجهولين في منزله بقضاء الغراف شمال محافظة ذي قار".



وأضاف، ان "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث".