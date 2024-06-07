استهداف دورية للنجدة بالرصاص ووقوع ضحايا.. ماذا جرى في كركوك؟

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الساعة ٧٠٠ واثناء تجوال دوريات النجدة في الطرق العامة وبعد ملاحظة قيام ثلاثة اشخاص بسرقة محل ومحاولة ايقافهم قاموا بأطلاق النار على دورية النجدة، مما ادى الى استشهاد أحد افراد الدورية واصابة الاخر".وأضاف البيان، انه "تم استنفار كافة الدوريات وتعميم اوصاف دراجة نارية وتم ملاحقتها من قبل احدى الدوريات ومطاردتهم وتم القبض عليهم بعد اصابة أحدهم وخلال نصف ساعة"، لافتا الى ان "التحقيق جاري لكشف ملابسات الحادث".وبحسب مصدر أمني تحدث للسومرية نيوز، فان الحادث وقع بالقرب من ساحة العمال قرب سوق الهرج بمنطقة (قورية) وسط كركوك، حيث تعرضت دورية لشرطة النجدة الى إطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية عند ايقافهما من قبل الدورية.وأضاف المصدر، ان المنتسب الذي استشهد يدعى علي اركان وهو من العقود الجديدة في شرطة النجدة، مشيرا الى ان الجثة أخليت للطب العدلي، وتم نقل المصاب الى المستشفى للعلاج، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة.