بـ4 محافظات.. تفكيك شبكة بحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "اشتبكت مع شبكة خاصة بتجارة المخدرات بعد محاولة عناصرها تهريب شحنة مخدرات، وتم تفكيك الشبكة وضبط مليوني ونصف حبة كبتاجون مخدرة".وأضافت أن "ذلك تم خلال عملية نوعية استباقية امتدّت من البصرة إلى النجف الأشرف ثم الأنبار وانتهت بنينوى".