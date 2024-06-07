اعتقال شخص كان يروم قتل زوجته في بغداد

وذكر اعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا المتمثلة ب(فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني) القت القبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنيكوف ضمن قاطع المسؤولية حيث كان يروم قتل زوجته اثر خلاف بينهم حيث قام بتهديها بالقتل عن طريق الهاتف".وأشار الى انه "تم نصب كمين له والقبض عليه قبل دخوله الدار وبحوزته السلاح بندقية كلاشنيكوف"، مبينا انه "تم تسليمه إلى مركز الشرطة أصوليا".