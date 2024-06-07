بتهمة الإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية.. القبض على عصابتين في بغداد

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال العمليات الامنية الجارية والتفتيش المناطقي وبمعلومات دقيقة وجهد مميز من الوكالات والاجهزة الاستخبارية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الامنية في الفرقة (الخامسة، الثانية) شرطة اتحادية وبعمليات منفصلة، من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب، "ينتمون الى عصابات داعش الارهابية" بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم ورصد تحركاتهم ضمن قاطع المسؤولية في منطقتي (الشعلة، حي الجامعة)".وأضاف: "تم القبض على عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية مكونة من ثلاثة اشخاص، بينهم "امرأة" وضبط العجلة التي بحوزتهم، بعد كمين محكم نصب لهم وبالجرم المشهود في منطقة الشرطة الرابعة/الزراعي بجانب الكرخ".وأشار البيان الى انه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".