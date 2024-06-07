انتشال جثة غريق تحت جسر الصرافية ببغداد

وقال المصدر ل، السومرية نيوز، انه "استخبرنا من دوريات النجدة النهرية بوجود جثة غريق أسفل جسر الصرافية م/302 شارع 13، وتم التوجه الى محل حادث وتم التعرف على الشخص المتوفي المدعو (ع، ح، ت) تولد ٢٠٠٤ يسكن صلاح الدين / بلد يعمل كاسب من قبل عمه المدعو (ر، ت، ع) يسكن صلاح الدين شغله ضابط في الجيش العراقي السابق".وأضاف، انه "حضرت مفرزة من مديرية الادلة الجنائية /قاطع الكرادة، وتم استلام الحادث من قبل ضابط تحقيق مركز شرطة الاعظمية".