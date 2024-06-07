استخداموا "مسدسات".. خلافات مادية توقع مصابين في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدس) ما اسفر عن اصابة 5 من طرفي المشاجرة ضمن حي البساتين في منطقة الشعب".وبين، أن "اسباب المشاجرة تعود لخلافات مادية"، مشيراً إلى أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت المصابين وتحفظت عليهم".