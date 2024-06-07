احتفل بزفاف شقيقه بالرصاص.. الأمن يعتقل مسلحاً في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية اعتقلت شخصاً قام بإطلاق النار بالهواء من سلاح مسدس نوع hs خلال حفل زفاف شقيقه وذلك ضمن حي المعلمين في منطقة المشتل".واضاف، أن "الحادث لم يوقع اضرار أو مصابين".