"بيك أب" تضرب سيطرة وتطلق النار وتدهس منتسبًا بالكرادة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان أشخاصا مجهولين يستقلون عجلة نوع بيك اب ميستيبوشي قاموا بدهس منتسب في الشرطة الاتحادية مغاوير لواء الثاني، برتبة مفوض، اثناء الواجب، وذلك بسبب عدم امتثالهم الوقوف بسيطرة ضمن منطقه الكراده تقاطع الزيوت وحصل اطلاق نار متبادل بينهم بالهواء ولا ذوا بالفرار الى جهة مجهولة".وأشار الى ان "الحادث أدى الى اصابة المفوض بالساق الايمن وتم نقله الى مستشفى الشيخ زايد، باجراءات من قسم شرطة الكرادة مركز شرطه العلوية".