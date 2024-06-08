احباط عملية تهريب أموال في بغداد (فيديو)

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي ينفذها جهازنا ضد عصابات الجريمة الاقتصادية والمتضاربين بالعملة، تمكنت مفارزنا في بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة احدى أوكارهم التي يُدار فيها عمليات المضاربة وتهريب العملة".وأشار الى انه "تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما اكثر من مليون دولار وما يقارب من 74 مليون دينار معدة للتهريب بعد جهد استخباري ومتابعة الميدانية دقيقة"، مشيرا الى ان "المتهمين تم احالتهما مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".