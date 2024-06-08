أسبابها مجهولة.. مشاجرة بين طالبين تنتهي بمقتل احدهما في بغداد

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني في محافظة بغداد، اليوم السبت، بأن مشاجرة بالسلاح الأبيض بين طالبين في إحدى مناطق بغداد انتهت بمقتل احدهما.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة حدثت بين طالبين اثنين تربطهما صلة قرابة في منطقة حي العامل غربي بغداد، لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الأبيض".



وأضاف المصدر، أن "المشاجرة أدت الى مقتل احدهما ولاذ القاتل الى جهة مجهولة"، مبينا ان "قوات الشرطة عممت اوصاف القاتل وتعمل حاليا على اعتقاله".